В Подмосковье 55-летний мужчина чуть не умер из-за невылеченного отита

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 55-летнего мужчину, который чуть не умер из-за гнойного менингита, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Когда пациент поступил к медикам, он находился в тяжелом состоянии. У мужчины была высокая температура и спутанное сознание, а также отсутствовала чувствительность в конечностях. Врачи выяснили, что менингит возник из-за невылеченного отита.

Как рассказала хирург-оториноларинголог Долгопрудненской больницы Елизавета Ершова, пациенту провели антибактериальную и интенсивную терапию. После этого мужчину прооперировали — из уха извлекли патологические ткани с гнойными изменениями и наложили швы.

«После мужчине было продолжено консервативное лечение. Несмотря на тяжесть состояния, слух пациенту удалось сохранить», — отметила специалист.

Самочувствие пациента улучшилось, его выписали на амбулаторное лечение.

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