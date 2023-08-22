В Подмосковье будет закуплено оборудование для противотуберкулезного диспансера

Как отмечает министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, после проведения конкурса на оказание услуг подрядчику предстоит уже в этом году поставить в филиалы диспансера банкетки, диваны, магнитные доски для рисования, столы, кресла, смотровые кушетки и другое оборудование — всего более 1800 единиц.

Прием заявок на конкурс продолжается. Начальная цена контракта 31 158 260,13 рублей.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что в библиотеке подмосковного Пущина проходит выставка редких изданий.