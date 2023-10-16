В Подмосковье отмечают снижение заболеваемости жителей региона туберкулезом

За прошедшие девять месяцев в Московской области заболеваемость туберкулезом составила 15,5 случая на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Таким образом, за указанный период заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 5,5%. Этого удалось добиться благодаря комплексной работе по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности.

Ранее во время совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов стало известно, что почти тридцать поликлиник распахнут двери в Подмосковье после ремонта в этом году.