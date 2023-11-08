В Подмосковье продолжают проводить профилактические осмотры детей

Так, с начала текущего года уже более одного миллиона ста тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напоминаем, что подобные профосмотры в определенные возрастные периоды необходимы для выявления различных патологий, заболеваний, риска их развития, определения групп здоровья и другого.

Отмечается, что после проведенного осмотра врач-педиатр занесет в электронную систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка и родитель сможет увидеть документы в электронной медкарте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.