В Подмосковье прошел фестиваль грудного вскармливания
Фото: [Московский областной перинатальный центр]
Московский областной перинатальный центр (МОПЦ) устроил в Балашихе фестиваль грудного вскармливания.
Поделиться опытом, получить новые знания собралось более ста семей. Врачи и специалисты выступили с интересными лекциями, консультировали по самым разнообразным вопросам.
Как отметила главный врач МОПЦ Ольга Серова, подобные мероприятия важны с многих точек зрения. Прежде всего, они полезны для здоровья мам и их психологического состояния.
В подмосковной усадьбе Мураново отреставрируют Храм Спаса Нерукотворного.