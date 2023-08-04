В Подмосковье прошел фестиваль грудного вскармливания

Поделиться опытом, получить новые знания собралось более ста семей. Врачи и специалисты выступили с интересными лекциями, консультировали по самым разнообразным вопросам.

Как отметила главный врач МОПЦ Ольга Серова, подобные мероприятия важны с многих точек зрения. Прежде всего, они полезны для здоровья мам и их психологического состояния.

В подмосковной усадьбе Мураново отреставрируют Храм Спаса Нерукотворного.