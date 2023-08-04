В подмосковной усадьбе Мураново отреставрируют Храм Спаса Нерукотворного

Главным управлением культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию Храма Спаса Нерукотворного в легендарной усадьбе Мураново (городской округ Пушкинский).

Исторический объект ждет масштабное обновление. Ремонтные организации основательно займутся стенами, перекрытиями, полами, кровлей, куполом с крестом.

Церковь была построена на средства Ивана Тютчева в 1878 году по проекту архитектора А.А.Зборжевского на фундаменте старинного амбара.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске открыли граффити в честь погибшего бойца СВО.