В Подмосковье спасли мужчину, который проходил три дня с рыбной костью в горле

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 44-летнего мужчину, который три дня проходил с рыбной костью в горле. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Выяснилось, что мужчина в новогоднюю ночь ел рыбу, одна из костей осталась незамеченной и проскочила в горло. Пациент не придал этому значения, думая, что это обычная царапина, которая пройдет сама. Кость не препятствовала свободному дыханию, однако с каждым днем усиливалась боль при глотании. На четвертый день мужчине пришлось обратиться за помощью к медикам.

Как рассказал хирург Андрей Захаров, кость находилась в правой язычно-надгортанной складке. Ее увидели и достали при помощи видеоэндоскопа и соответствующих инструментов. Опасность заключалась в том, что в любой момент кость могла покинуть место, в котором застряла, и проникнуть глубже в дыхательные пути.

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