В подмосковной больнице впервые в России проведена операция с применением искусственного интеллекта

Речь идет об уникальной отечественной разработке ИИ «RAZUM». С помощью системы можно делать анализ КТ-изображений с контрастированием, создавая трехмерную модель-реконструкцию любого органа организма с определением патологических зон, а также характера патологии.

Одним из разработчиков ИИ является врач-уролог Джахандар Караев. Он отметил универсальность аппарата, который готов к работе, как до операции, так и во время ее действия. Система позволяет значительно экономить время на рентгене. В мире таких приборов насчитываются считанные единицы. Караев также подчеркнул, что «RAZUM» придет на помощь не только урологам, но врачам других специальностей.

В ходе первой операции было сделано удаление злокачественной опухоли почки через прокол брюшной стенки.