В подмосковной Дубне осваивают выпуск новых лекарственных препаратов

Особая экономическая зона «Дубна», признанная ведущей в стране, готовится к расширению фармацевтического производства. Резиденты технопарка активно развивают импортозамещение и создают новые рабочие места, что является приоритетом народной программы партии «Единая Россия».

На сегодняшний день в ОЭЗ работают более 150 компаний, где трудятся свыше 10 тыс. человек. Ключевым направлением остается фармацевтика. Еще пять лет назад на этой площадке развернула деятельность компания «Алтегра», входящая в группу «Алфарма». Быстрому запуску производства жизненно важных медикаментов способствовала развитая инфраструктура ОЭЗ.

Как отметил член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дубны Павел Грек, площадка изначально создавалась с учетом потребностей резидентов. По его словам, здесь проложены качественные дороги, подведены все необходимые инженерные и социальные сети. Кроме того, у компаний есть возможность арендовать уже готовые производственные корпуса в инкубационном центре, который был создан первым в регионе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Сегодня в портфеле группы компаний — более 20 лекарственных средств, выпускаемых в рамках импортозамещения. Еще четыре препарата находятся в стадии разработки. Для расширения мощностей и модернизации производства Фонд развития промышленности предоставил «Алфарме» финансовую поддержку в размере ₽945 млн.

Эти средства позволят уже в 2027 году запустить новое предприятие «Алсигма». Оно сосредоточится на выпуске широкого спектра препаратов, включая дженерики и инновационные противоопухолевые гормональные средства, которые особенно востребованы в онкологии.