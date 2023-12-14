В подмосковной Электростали на месте заброшенной больницы построят глазную клинику

Современная клиника микрохирургии глаза под брендом «Эльвизус» построят в Электростали на месте заброшенной инфекционной больницы.

Соответствующее разрешение выдано подмосковным Главгосстройнадзором. Застройщик обязался реконструировать полуразрушенное здание бывшей инфекционной больницы площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Офтальмологический центр оснастят современным оборудованием и адаптируют для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Строительные работы уже стартовали несколько дней назад. Территория полностью подготовлена для масштабных работ. Завершение реконструкции намечено на август 2024 года.

Сеть центров «Эльвизус», отметим, действует в Московской, Ярославской, Владимирской и Вологодской областях.