В подмосковном Домодедове «моржи» открыли купальный сезон

Радостное событие привлекло к 25-метровой проруби в селе Вельяминово гостей из других подмосковных муниципалитетов, а также из Москвы. Как отметил руководитель клуба Александр Мигунов, к новому сезону отремонтированы раздевалки, комнаты обогрева, перила для спуска. По всем вопросам есть взаимопонимание с администрацией округа.

Самым старшим участником заплыва на время стал 76-летний Николай Маханюк.