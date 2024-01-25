В подмосковном Красногорске близится к финишу строительство уникальной детской больницы

Возведение детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске идет по графику.

В настоящее время строительная готовность оценивается специалистами в 80 процентов. К лету 2024 года все должно быть завершено, включая вертолетную площадку.

Больница будет оказывать услуги по 28 профилям. Подбор кадров уже ведется. Вместимость стационара 420 мест. Еще 300 детей смогут получать консультативную помощь.