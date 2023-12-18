В подмосковном Серпухове завершается строительство многопрофильной поликлиники

В серпуховском микрорайоне Ивановские дворики близится к окончанию строительство многопрофильной поликлиники на 700 посещений в смену.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, рабочие бригады завершают отделочные работы, настройку систем кондиционирования и вентиляции. Подрядчик приступил к поставке медицинского оборудования и мебели. Социальный объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ввод в строй запланирован до конца 2023 года.

Поликлиника будет многопрофильной. Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых. Учреждение серьезно снимет нагрузку, которая в настоящее время лежит на Серпуховской районной поликлинике и детском педиатрическом отделении № 2 Серпуховской ЦРБ.