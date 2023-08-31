В подмосковном Видном впервые провели расширенную экстраперитонеальную герниопластику

Пятидесятивосьмилетняя женщина с жалобами на боли и выпячивания по всей области живота поступила в Видновскую больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Врачи провели обследование, результаты которого выявили у пациентки множество вентральных грыж — патологических выпячиваний частей органов брюшной полости. При этом ранее она уже перенесла несколько оперативных вмешательств по поводу уже существующих грыж.

«Под общим наркозом в предбрюшинном пространстве мы впервые провели расширенную экстраперитонеальную герниопластику — малоинвазивный современный метод хирургического вмешательства, во время которого удалили 8 грыж размерами от 1,5 до 7 см. Преимущество такого метода- низкая частота рецидивов», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Денис Мирошников.

Отмечается, что данное вмешательство выполнялось при помощи специальных эндоскопических инструментов и синтетических сетчатых имплантатов. Операция заняла 7 часов, и к счастью, прошла успешно. На данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

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