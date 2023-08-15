В подмосковном Волоколамске за счет областного бюджета отремонтируют больницу

В Волоколамске скоро должен начаться ремонт центральной больницы на Рижском шоссе.

В настоящее время идет конкурсный отбор генерального подрядчика. После этого начнутся инженерные изыскания, разработка проектной документации и проведение экспертизы.

Прием заявок завершится 5 сентября 2023 года. Начальная цена контракта 20 576 372,40 рублей. Источник финансирования — бюджет Московской области.

В Подмосковье расширяется производство приправ и специй.