В поликлинике №3 обновили «добрую комнату»: детям добавили развлечений, врачам — инструменты

«Добрая комната» в поликлинике №3 Красногорской больницы, работающая с 2017 года, получила новые раскраски и канцтовары. Игровое пространство помогает занять детей, пока их братья и сестры проходят осмотры и процедуры.

Комнату посетил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Красногорска Богдан Андриянов. Он привёз наборы для творчества и обсудил с заведующей поликлиникой текущие вопросы, в том числе ситуацию с ростом простудных заболеваний и усиление лор-осмотров. По его словам, учреждение обеспечили дополнительными шпателями для обследования детей.

Андриянов напомнил, что в округе под патронажем партии работают три такие «добрые комнаты», а регулярные визиты депутатов помогают улучшать условия обслуживания маленьких пациентов.