В поликлиники подмосковных Люберец поступила новая вакцина против COVID -19

В поликлиниках Люберецкой областной больницы началась вакцинация от COVID-19 новой вакциной «Конвасэл», предназначенной для взрослых.

Как пояснила заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова, вакцина разработана с учетом новых штаммов и вводится только единожды. Иммунитет вырабатывается сроком на один год.

Противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических патологий. Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции проводится консультация и обязательный осмотр врача-терапевта.