В половине российских регионов вырос уровень заболеваемости ковидом

Здоровье
© Илья Наймушин/РИА Новости

Фото: [© Илья Наймушин/РИА Новости]

В среднем по всей России она подросла на 16,1%. Рост затронул сразу 46 субъектов РФ.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику за прошлую неделю. По его данным, число госпитализаций также выросло, но не столь заметно, всего на 3,1%. Их стало больше в 28 регионах. Эти цифры привело в своем материале ТАСС.

На протяжении семи прошедших дней падало количество выздоровевших людей, их насчитали только 2769 человек. Это на  5,6% меньше, чем неделей ранее. От ковида умерло за этот же период 34 человека.

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