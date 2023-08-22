В половине российских регионов вырос уровень заболеваемости ковидом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику за прошлую неделю. По его данным, число госпитализаций также выросло, но не столь заметно, всего на 3,1%. Их стало больше в 28 регионах. Эти цифры привело в своем материале ТАСС.

На протяжении семи прошедших дней падало количество выздоровевших людей, их насчитали только 2769 человек. Это на 5,6% меньше, чем неделей ранее. От ковида умерло за этот же период 34 человека.