В Пушкинской больнице запустили круглосуточную помощь участникам СВО

В Городском округе Пушкинский прошел очередной «Здравчас» — рабочее совещание, на котором власти, депутаты и представители ветеранских организаций обсудили итоги работы медучреждений за месяц. Главной темой стала медицинская помощь участникам СВО и членам их семей. По итогам встречи принято решение о создании круглосуточной горячей линии на базе Пушкинской клинической больницы, а также анонсирована выездная диспансеризация для бойцов и их близких.

«Здравчас» в Городском округе Пушкинский проводят на постоянной основе. Формат позволяет оперативно реагировать на проблемы в сфере здравоохранения, получать обратную связь от жителей и контролировать исполнение решений. В этот раз заседание состоялось 24 июля. Участие приняли заместители главы округа Максима Красноцветова, депутаты, представители Ассоциации ветеранов СВО и профильного фонда.



Особый акцент на совещании сделали на доступности и качестве медпомощи для участников спецоперации и их семей.



Ключевое решение встречи — создание специальной горячей линии на базе Пушкинской клинической больницы. Она будет работать круглосуточно. Бойцы и их родственники смогут позвонить по любым вопросам: от получения консультации до оперативного сопровождения при госпитализации или записи к врачу.



Также на совещании согласовали проведение выездной диспансеризации для участников СВО и членов их семей. Мероприятие запланировано на 6 августа в городском парке Пушкино. Пройти обследование смогут не только сами бойцы, но и их близкие. Для детей, которые придут вместе с родителями, организаторы подготовили мастер-классы и игровые активности.