Маргарита Симоньян объявила о начале предзаказа книги к годовщине ухода Тиграна Кеосаяна
Симоньян объявила о начале предзаказа книги к годовщине ухода Кеосаяна
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о выходе новой книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», приуроченной к годовщине ухода ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, предзаказ уже открыт. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
«К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее», — написала она.
Она уточнила, что доходы от предыдущей книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» она отправляет на нужды специальной военной операции. Деньги, полученные от новой работы, она планируют направить на помощь пострадавшим от атак беспилотников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.