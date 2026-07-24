«Так сильно толкается, будто отбивает подачу»: Сарик Андреасян уверен, что будущий сын станет теннисистом

Российская актриса Лиза Моряк и ее супруг, режиссер Сарик Андреасян, находятся на финишной прямой перед рождением первенца. На 34-й неделе беременности артистка поделилась с поклонниками новым снимком УЗИ, передает Super.

На этот раз малыш повернулся в профиль, и будущие родители впервые смогли рассмотреть очертания его лица. Это событие вызвало у пары настоящий восторг и множество обсуждений.

Супруги уже вовсю гадают, на кого будет похож их сын — обсуждают цвет глаз: будут ли они карими, как у отца, или светлыми, как у мамы. Имя для малыша уже придумано, но Лиза и Сарик решили пока не раскрывать его поклонникам, оставляя интригу до самого рождения.

Особое место в их разговорах занимает будущее хобби ребенка. Сарик уверен, что сын станет теннисистом.

«Он так сильно толкается по утрам, будто отбивает подачу», — шутит режиссер, отмечая любовь малыша к ритму и резким движениям.

Однако Лиза с улыбкой добавляет, что за всеми шутками скрывается настоящее волнение перед встречей с ребенком. Она признается, что они уже сильно любят малыша и даже успели соскучиться по нему, хотя он еще не родился. При этом актриса подчеркивает: они с мужем не будут настаивать на своем выборе.

Ранее актриса Лиза Моряк обратилась к Энн Хэтэуэй из-за беременности.