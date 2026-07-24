Писательница криминальных романов застрелила владельца мотеля и оставила предсмертные записки

73-летняя американская писательница, чьи романы кишат кровавыми сценами и местью, взяла и переписала свой собственный сюжет наяву. Она пришла в мотель, где когда-то работала, и хладнокровно застрелила владельца. Об этом сообщает People.

Трагедия разыгралась 12 июля в небольшом мотеле, куда Кайл Энн Морроу явилась с конкретной целью. Сначала она поинтересовалась у сотрудницы, на месте ли хозяин заведения Джин Гудмундсон и его жена Энни. Получив утвердительный ответ, женщина вышла на улицу, затем вернулась и направилась в служебные помещения.

Через пару минут прозвучал выстрел. Сотрудница бросилась на звук и столкнулась с Морроу, которая без тени смущения объявила о содеянном и покинула место преступления.

Полиция быстро вышла на след: свидетели опознали бывшую работницу мотеля. Ее задержали у себя дома, изъяв револьвер и несколько предсмертных записок, написанных от руки. Мотивы пока остаются загадкой — ни родственники, ни коллеги не могут объяснить, что толкнуло пожилую женщину на убийство.

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