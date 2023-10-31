В работе съезда онкологов Московской области приняли участие более ста врачей

Как отмечает главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, важность пятого по счету съезда съезда заключалась в том, что были подняты вопросы и проблемы, которые нуждаются в решении в первую очередь. Отрадно, что количество участников и представленных ими докладов растет с каждым годом.

Клуб онкологов Московской области создан, чтобы объединить специалистов, которые разделяют общие ценности, экспериментируют, внедряют новаторства в области онкологии и обогащают своим опытом друг друга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.