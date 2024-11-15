В Рязанской области 10% жителей являются приверженцами ЗОЖ и правильного питания

По данным Рязаньстата, более 80% жителей Рязанской области знают, что сбалансированное питание, соблюдение режима питания и активная жизнь являются основой здоровья, долголетия и красивой фигуры. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что каждый день нормы питьевого режима выполняют почти 40% жителей региона, по овощам и фруктам — 14%, 18% не употребляют в пищу кетчупы, в рационе четверти жителей отсутствует майонез, почти половина предпочитают птицу или нежирные сорта мяса.

Отмечается, что свыше 90% жителей Рязанской области завтракают, более 80% ежедневно употребляют горячую пищу. Однако в течение года двое из пяти жителей региона посещают фастфуд, каждый пятый — рестораны, каждый третий заказывает доставку готовой еды.

Добавляется, что в целом активных приверженцев ЗОЖ и правильного питания — 10% жителей Рязанской области, также более чем у трети имеется нормальный индекс массы тела.

Ранее также выяснилось, сколько москвичи тратят на ЗОЖ в месяц.