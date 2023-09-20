В Рязанской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

На прошедшей неделе в Рязанской области зафиксировано почти 6,7 тыс. случаев заражения ОРВИ. Об этом сообщает 7info со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Отмечается, что эпидемиологический порог в регионе превышен почти на 20%.

Добавляется, что наибольшее число заражений отмечается у школьников и взрослых.

Поясняется, что в Рязанской области вакцинировались от гриппа более 110 тыс. человек, из которых 32 тыс. детей.