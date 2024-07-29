В Рязанской области зафиксирован случай заболеваемости лихорадкой Западного Нила
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В Рязанской области был зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила, что всерьез встревожило санитарных врачей. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что наличие заболеваемости серьезно встревожило санитарных врачей, поскольку в ряде случаев данная болезнь может протекать с серьезными осложнениями, вроде поражения центральной нервной системы и менингита.
Отмечается, что с целью предотвращения заражения следует соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности. В первую очередь при выходе на природу следует выбирать одежду с длинными рукавами и брюками, что способствует уменьшению риска укусов насекомых, а также применять репелленты для защиты от комаров и клещей.
Подчеркивается, что специалистами Роспотребнадзора ведется мониторинг ситуации с заболеваемостью.