В Рязанской области зафиксированы случаи заражения менингококковой инфекцией
Шесть человек заразились менингококковой инфекцией в Рязанской области
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В Рязанской области зафиксированы случаи заражения менингококковой инфекцией: так, с конца прошлого месяца ею заразились шесть сотрудников распределительного центра, находящегося в Тюшевском сельском поселении Рязанского района. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что заболевшие были госпитализированы, на сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное, врачи отмечают положительную динамику. Кроме того, представителями Роспотребнадзора проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, распространения инфекции не допущено.
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