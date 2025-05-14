В Рязанской области зафиксированы случаи заражения менингококковой инфекцией: так, с конца прошлого месяца ею заразились шесть сотрудников распределительного центра, находящегося в Тюшевском сельском поселении Рязанского района. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.