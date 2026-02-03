В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике оспы обезьян

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для граждан России в связи с выявленным случаем оспы обезьян. Ведомство советует использовать медицинские маски и тщательно мыть руки при контакте с недавно вернувшимися из стран, где зафиксирована эта инфекция.

«При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», – говорится в сообщении.

Поводом для обновления рекомендаций стал первый подтверждённый случай в Московской области. Пациентом стал мужчина, приехавший из-за границы, который обратился за медицинской помощью с симптомами, включающими характерную сыпь.

Ранее иммунолог Болибок сообщил, что оспа обезьян передается только при контакте кожи к коже.