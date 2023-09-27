В Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований введения в России масочного режима или других ограничений из-за COVID-19 нет.

По словам Поповой, решения о ношении масок сотрудниками медицинских организаций руководство регионов принимает самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом глава ведомства сообщила в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые организованы в Астраханской области. Ее слова приводит ТАСС.

«Основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», – сказал Попова.

26 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла на 22,3%. По данным ведомства, за неделю было госпитализировано 2328 человек, 24 зараженных скончались.

Рост заболеваемости фиксируется в 74 регионах. В 14 из них – показатель выше, чем по стране в среднем.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене статуса пандемии для COVID-19. Он был введен в марте 2020 года.

Впервые вспышку заболеваемости новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда у людей обнаружились признаки атипичной пневмонии. Вскоре вирус начал распространяться по всему миру.