В Роспотребнадзоре заявили, что в России не обнаружен новый штамм коронавируса ВА.Х

Роспотребнадзоре сообщил, что в России не выявлены случаи нового штамма коронавируса ВА.Х. Об этом говорится в комментарии ведомства РИА Новости .

16 августа GB News проинформировало о том, что британские ученые допустили введение дополнительных ограничений в стране из-за распространения нового варианта COVID-19. По информации источника, новый штамм, предположительно, был обнаружен в Дании и Израиле, однако официальной информации об этом нет.

«В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В материале GB News отмечалось, что научное сообщество пока не сошлось в едином мнении о том, как бороться с новым вариантом коронавируса. Некоторые говорят, что введение карантинных мер является необходимостью, другие утверждают, что о таких мерах пока рано говорить.

Ранее телеканал SABC со ссылкой на департамент здравоохранения ЮАР сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса под названием «Эрис». Случай заболевания был зафиксирован провинции Гаутенг на севере страны. В России, сообщал ранее Роспортребнадзор, такого же штамма не было обнаружено.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19.