В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости вакцинироваться от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии необходимости проходить вакцинацию от COVID-19 в этом сезоне. Об этом она заявила в рамках «правительственного часа», который проходит 8 ноября в Совете Федерации. Слова Поповой приводят РИА Новости.

«Сегодня они (риски) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», – уточнила Попова.

Глава ведомства подчеркнула, что вакцинацию от гриппа пройти необходимо.

Ранее ТАСС со ссылкой на Инну Должикову – одну из разработчиков российской вакцины «Спутника V», сообщили, что эффективность указанного препарата в борьбе с COVID-19 составляет 90%, несмотря на появление новых штаммов вируса. По ее словам, в декабре 2023 года Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ завершит исследование вакцины «Спутник V» с обновленным антигенном составом.

В мае 2023 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об отмене статуса пандемии для COVID-19 отменен. Пандемия коронавируса была объявлена в мире 11 марта 2020 года.