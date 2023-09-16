В Роспотребназдоре заявили, что масочный режим в стране вводиться не будет
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Введение масочного режима в нашей стране, как и прочих ограничительных мер, в России пока не планируется, поскольку отсутствуют серьезные основания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что различные учреждения, однако, могут ввести локальные ограничения.
Отмечается, что в Доме правительства Российской Федерации на фоне увеличения заболеваемости сезонными вирусами временно вводятся дополнительные профилактические меры, в том числе и масочный режим.