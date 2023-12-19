В России хотят запретить продажу корвалола и валокордина

В стране нужно запретить продажу корвалола и валокордина. Соответствующее заявление сделал кардиолог Юрий Конев в беседе со станцией «Радио 1» .

Таким образом врач отреагировал на доклад «Демография 2030», который был опубликован российской Общественной палатой. В нем предлагается продавать аптечные жидкости с более чем 30% этилового спирта в определенное время, как и алкоголь. Конев добавил, что вопреки общественному мнению, корвалол и валокордин иногда могут быть опасными для здоровья.

Он подчеркнул, что в основе данных веществ лежат снотворные и седативные компоненты, которые не помогают вылечить сердце. Врач объяснил, что они успокаивают боль, но губительные процессы в организме продолжаются, что может иметь трагический конец.

Кардиолог также указал на то, что эти вещества официально сердечными препаратами не являются.