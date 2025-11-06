В России испытали уникальный препарат против рака молочной железы: как работает революционная технология TCR-T?

В России завершен важнейший этап в разработке инновационного средства против онкологии.

Ученые Сеченовского Университета в кооперации со специалистами из Новосибирского НИИ фундаментальной и клинической иммунологии провели успешные доклинические исследования первого в стране клеточного препарата, предназначенного для терапии агрессивных форм рака молочной железы, не поддающихся стандартному лечению.

В основе новой методики лежит перспективная технология TCR-T-терапии. Ее принцип действия заключается в целенаправленном поиске и уничтожении раковых клеток за счет распознавания специфических молекулярных мишеней в организме пациента. Как сообщает пресс-служба вуза, в будущем данный научный задел позволит создавать эффективные лекарства и для борьбы с другими типами злокачественных новообразований.

Ранее сообщалось о том, что в России 30 человек начали получать персонализированные вакцины от рака.