В России испытали уникальный препарат против рака молочной железы: как работает революционная технология TCR-T?
В РФ завершились доклинические испытания нового препарата от рака груди
Фото: [istockphoto.com/zhudifeng]
В России завершен важнейший этап в разработке инновационного средства против онкологии.
Ученые Сеченовского Университета в кооперации со специалистами из Новосибирского НИИ фундаментальной и клинической иммунологии провели успешные доклинические исследования первого в стране клеточного препарата, предназначенного для терапии агрессивных форм рака молочной железы, не поддающихся стандартному лечению.
В основе новой методики лежит перспективная технология TCR-T-терапии. Ее принцип действия заключается в целенаправленном поиске и уничтожении раковых клеток за счет распознавания специфических молекулярных мишеней в организме пациента. Как сообщает пресс-служба вуза, в будущем данный научный задел позволит создавать эффективные лекарства и для борьбы с другими типами злокачественных новообразований.
