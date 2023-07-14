В России могут принять закон о наказании для врачей за проведение операций по смене пола

По словам заместителя руководителя Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексея Куринного, в нашей стране могут ввести ответственность для врачей, которые проводят операции по смене пола. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что в настоящее время ответственности за это нет.

По мнению парламентария, степень ответственности пока не ясна, скорее всего, это может быть лишение диплома.

Куринный подчеркнул, что наказание должно быть таким, чтобы медики понимали риски проведения таких оперативных вмешательств.