В России среди подростков набирает опасную популярность азиатский «наркотический» орех

Опасный тренд, угрожающий здоровью школьников, зафиксирован в России. Подростки массово начали употреблять бетельный орех (также известный как «бинлан»), который вызывает сильное привыкание и провоцирует развитие онкологических заболеваний, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Психоактивный продукт, который несовершеннолетние легко могут приобрести на крупных маркетплейсах или в специализированных индийских лавках, пользуется спросом из-за своего опьяняющего эффекта. Стоимость одной дозы доходит до 1000 руб.

Как предупреждают эксперты, в основе воздействия ореха на организм лежит опасный алкалоид ареколин. Это вещество действует как мощный нейростимулятор, вызывая у потребителя состояние эйфории, сопровождающееся жаром и помутнением сознания.

Однако расплатой за кратковременный «кайф» являются тяжелые последствия для здоровья, в первую очередь — рак ротовой полости. В связи с этим власти Китая и Тайваня уже ввели серьезные ограничения на рекламу и продажу бетельного ореха.

