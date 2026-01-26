В России начались финальные испытания инновационной вакцины от аллергии на березу

В России стартовала ключевая, третья фаза клинических испытаний новой вакцины против аллергии на пыльцу березы. Препарат под названием «Аллергарда», разработанный ведущим Институтом иммунологии ФМБА, представляет собой принципиально новый подход к решению проблемы, от которой страдают миллионы людей в период весеннего цветения. Как пояснил аллерголог-иммунолог Павел Бережанский, содержащиеся в вакцине частицы «перепрограммируют» иммунный ответ. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, вместо выработки иммуноглобулина Е, который и вызывает мучительные симптомы — от насморка до слезотечения, — вакцина стимулирует выработку толерантного иммуноглобулина G. По сути, препарат не снижает чувствительность, а перенастраивает иммунитет, переводя его из аллергического режима в защитный, противовирусный.

Медик уточнил, что испытания проводятся именно сейчас, в зимний период, что является стандартной и логичной практикой. Это необходимо, чтобы к началу сезона цветения березы у участников исследования уже успел сформироваться новый иммунный ответ. В ходе финальной фазы врачи будут пристально оценивать два главных параметра: клиническую эффективность и безопасность. Эффективность измерят не только по анализам, отслеживая изменение уровня специфических антител, но и по реальному самочувствию пациентов — снижению симптомов ринита и поллиноза, а также по улучшению качества жизни через специальные опросники. Отдельное внимание уделят регистрации всех возможных побочных реакций.

По его мнению, если третья фаза испытаний подтвердит ожидания, «Аллергарда» может стать первым российским препаратом, который не просто облегчает, а фактически «отключает» аллергическую реакцию на березу на принципиально новом уровне. Это даст надежду на полноценную жизнь в весенний сезон для огромного числа аллергиков, которые сегодня вынуждены просто пережидать его или постоянно принимать симптоматические лекарства.

