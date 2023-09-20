В России не зафиксированы случаи заболевания новым штаммом Covid-10 «пирола»

В России не выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса «пирола», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».

Об этом представитель ведомства рассказала в среду, 20 сентября. Новый вариант вируса начал распространяться в некоторых странах – Великобритании, Израиле, США, Дании, Южной Африке.

«В РФ пока этот субвариант вообще еще не обнаружен», – сказала Пшеничная.

По словам эксперта, ситуация с коронавирусом в России в целом не должна вызывать волнений, поскольку осень является сезоном респираторных вирусных инфекций.

Ранее Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость Covid-19 в РФ увеличилось на 48%.

В мае Всемирная организация здоровья (ВОЗ) объявила об отмене статуса пандемии для коронавируса. Он был установлен в 2020 году.

Ученые из Великобритании сообщили, что новый вариант коронавируса «пирола» (BA.2.86) является более заразным, чем штамм «омикрон». Первые случаи заражения новым штаммом выявили в августе во Франции. По данным врачей, симптомы заболевания схожи с симптомами обычного ОРВИ – кашель, повышенная температура, головная боль, слабость и потеря обоняния.