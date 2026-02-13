Каждого диабетика возьмут на карандаш: что изменится в жизни россиян начиная с 1 марта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о включении сахарного диабета в единый федеральный регистр лиц с хроническими недугами. Нововведение начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства сделал это заявление в ходе торжеств, посвященных 85-летию академика Ивана Дедова. Юбиляр возглавляет Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, является главным внештатным специалистом-эндокринологом Минздрава, состоит в президиуме РАН и удостоен звания Героя Труда. Накануне Владимир Путин подписал указ о награждении Дедова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Мурашко подчеркнул, что идея создания регистра диабетиков принадлежит именно Ивану Дедову. С марта база данных об этих пациентах станет частью масштабной государственной информационной системы, объединяющей сведения о всех хронических больных. Министр пояснил, что теперь каждому пациенту гарантировано персональное сопровождение. Медики и страховщики получат возможность отслеживать состояние человека в программах обязательного медицинского страхования и льготного лекарственного обеспечения.

