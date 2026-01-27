В России расширили программу скрининга онкозаболеваний у мужчин

С 2026 года мужчины в России смогут бесплатно проходить анализ крови на ПСА в рамках диспансеризации — этот шаг должен повысить выявляемость рака предстательной железы на ранних стадиях.

Ранняя диагностика рака простаты станет доступнее благодаря изменениям в системе профилактических осмотров. Начиная с 2026 года анализ на простатический специфический антиген (ПСА) официально включен в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Обследование войдет в стандарт диспансеризации для мужчин старше 45 лет. Согласно новым правилам, в возрасте от 45 до 65 лет сдавать анализ на ПСА можно будет один раз в пять лет. Для мужчин старше 65 лет периодичность обследования увеличится — тест будет проводиться раз в три года.

ПСА-анализ считается ключевым скрининговым методом для выявления рака предстательной железы, который входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. Медики подчеркивают, что обнаружение болезни на ранней стадии существенно повышает эффективность лечения и позволяет избежать тяжелых последствий.

Диспансеризация в России проводится бесплатно по полису ОМС. Объем обследований зависит от возраста и пола пациента: граждане от 18 до 39 лет проходят ее раз в три года, а после 40 лет профилактический осмотр предусмотрен ежегодно.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть систему домашних заданий в школах.