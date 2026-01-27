В Госдуме предложили пересмотреть систему домашних заданий в школах

Систему домашних заданий в школах необходимо пересмотреть, чтобы снизить нагрузку на учеников, такое мнение высказала ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее мнению, задания должны стать более творческими и мотивировать детей к учебе.

Депутат отметила, что широкие возможности интернета и нейросетей, способных создавать готовые ответы, ставят новые вызовы перед образовательной системой. Блокировка сайтов, по ее словам, проблему не решает.

Лантратова подчеркнула необходимость изменения подхода к составлению домашних заданий. Она предложила сосредоточить основную учебную нагрузку на занятиях в школе, а домашние задания использовать преимущественно для закрепления материала, делая их при этом интересными и развивающими творческий потенциал учеников.

По словам депутата, наличие готовых домашних работ — лишь верхушка айсберга, основные проблемы лежат в необходимости перестройки всей системы заданий с учетом новых технологий и перераспределения нагрузки на учеников.

