В России увеличилась выживаемость среди онкологических больных

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в нашей стране возросла выживаемость среди онкологических больных: так, в течение первого года, когда проводится наиболее активное лечение, выздоравливают почти на 20% больше людей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что при этом пятилетняя выживаемость, то есть полное выздоровление, увеличилась на 8%.

По мнению министра здравоохранения РФ, такая положительная динамика связана с запуском пять лет назад президентской программы по улучшению условий лечения рака. За это время по России построено 11 современных онкоцентров, закуплено свыше 16 тыс. единиц нового медоборудования.

Он отметил, что на сегодняшний день насчитается почти четыре миллиона онкологических больных в стране, а также примерно 600 тыс. новых случаев выявляется каждый год.