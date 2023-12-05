В России выросла заболеваемость COVID-19

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о росте заболеваемости инфекцией в России. По данным ведомства, за последнюю неделю количество зараженных увеличилось на 22,8%.

Также в оперштабе отметили, что в РФ за последние семь дней были госпитализированы 8981 человек с диагнозом COVID-19. Это на 12% больше, чем выявленных случаев на предыдущей неделе.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился, в сравнении с предыдущей неделей, на 22,8 процента», – говорится в сообщении оперштаба.

Также, по данным ведомства, увеличение случаев заражения отмечается в 73 субъектах страны. Число госпитализаций выросло до 52 регионов РФ.

Коронавирус – острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). К симптомам инфекции относят повышение температуры тела, затрудненное дыхание, головная боль и мышечная слабость, чихание, кашель. В некоторых случаях человек может потерять вкус и обоняние.