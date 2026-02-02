В России заболеваемость раком груди выросла на 26,9% за девять лет

В России рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин, пишет ИА «Кулик» со ссылкой на онколога Евгения Черемушкина. На его долю стабильно приходится 22-23% всех случаев женской онкологии — это значит, что каждая пятая пациентка с диагнозом «рак» сталкивается именно с этой его формой.

За последние девять лет, с 2015 по 2024 годы, заболеваемость раком молочной железы в стране выросла на 26,9%. Этот рост опережает общий прирост онкологических заболеваний у женщин, который составил 17,9%.

Особенно резкий скачок, на 9,8%, был зафиксирован в 2021-2022 годах. По словам Черемушкина, вся эта тревожная динамика связана с осложнениями, которые могли развиться у женщин после перенесенного коронавируса.

К основным факторам риска развития этого заболевания врачи отнес гормональные сбои и проблемы со щитовидной железой. Импланты молочных желез, хотя и не являются прямой причиной рака, могут усиливать воспалительные процессы в тканях.

Кроме того, курение, включая использование электронных сигарет (вейпов), также негативно влияет на женское здоровье и повышает риски развития заболевания. Болезнь может проявляться в любом возрасте, и сегодня опухоли нередко находят даже у девушек младше 30 лет, добавил врач.

Для профилактики и раннего выявления рака молочной железы онкологи женщинам после 40 лет необходимо раз в год проходить маммографию, а тем, кто младше, — УЗИ молочных желез.

Ежемесячное самообследование груди, контроль за гормональным фоном и отказ от курения также являются важными мерами. При своевременном обнаружении шансы на полное выздоровление достигают 95%.

Ранее онколог Людмила Морозова призвала избегать сладких перекусов и выпечки.