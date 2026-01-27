Сладости оказались опасны для мозга: онколог назвала простой способ избежать деменции

Психиатр и онколог Людмила Морозова предложила доступный способ поддержать когнитивные функции, связав качество памяти с пищевыми привычками. По мнению специалиста, ключевой вред наносят частые перекусы сладостями и мучными изделиями, провоцирующие резкие колебания уровня глюкозы в крови. Его врач раскрыла в беседе с «Известиями».

Медик пояснила, что после употребления быстрых углеводов следует кратковременный прилив сил, который быстро сменяется снижением концентрации и ухудшением запоминания информации. Хронически высокий сахар повреждает сосудистые стенки, ухудшая кровоснабжение головного мозга. Это создает предпосылки для развития сосудистых патологий и нейродегенеративных заболеваний в долгосрочной перспективе.

В качестве альтернативы врач рекомендует включить в рацион цельнозерновые продукты, разнообразные овощи, бобовые, морскую рыбу, ягоды, зеленые листовые овощи, орехи и ферментированные кисломолочные продукты. Однако Морозова подчеркивает, что ни один продукт не работает изолированно. Устойчивый эффект дает только комплексный подход, включающий сбалансированное питание, регулярную физическую активность, контроль артериального давления и уровня сахара, полноценный сон и постоянную умственную нагрузку.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.