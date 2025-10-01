В России зафиксировали рекордное количество заражений детей вирусом Коксаки

В семи регионах России зафиксировали лучаи заражения вирусом Коксаки среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Основную группу заболевших составляют дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Речь идет об Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае.

Отмечается, что у инфицированных детей наблюдаются характерные симптомы этого вируса —значительное повышение температуры тела, болезненные ощущения в горле, специфические высыпания на кожных покровах рук и ног, а также на слизистой оболочке полости рта.

Как сообщили РИА Новости в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре), случаи заболеваний, вызванные энтеровирусами, включая вирус Коксаки, регистрируются на территории РФ ежегодно и имеют выраженную сезонность.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее количество заражений традиционно приходится на летние и осенние месяцы.

Ранее сообщалось, что на Ямале из-за вспышки ОРВИ школьников отправили домой.