В одной из российских школ детей отправили домой из-за вспышки ОРВИ

В ямальском городе Надым школа № 1 полностью перешла на дистанционный формат обучения в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Решение о введении карантинных мер было принято после того, как в сентябре в муниципалитете зафиксировали около 2300 случаев респираторных инфекций. Согласно опубликованной информации, удаленный режим обучения продлится до 16 октября включительно, что позволит разорвать цепочку распространения вирусов в детском коллективе.

В настоящее время в учебном заведении проводится комплексная дезинфекция помещений — профессиональная обработка всех поверхностей, классов и общественных зон должна обеспечить безопасное возвращение детей к очному формату занятий.

