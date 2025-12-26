В России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки

Российские эпидемиологи фиксируют одновременный рост двух видов инфекционных угроз — опасной природно-очаговой болезни и сезонных респираторных вирусов, сообщили «Известия».

По словам главы отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Удмуртской республике Анастасии Сидоровой, с января по октябрь 2025 года в стране зарегистрирована вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), также известной как «мышиная лихорадка».

По словам специалиста Заболевание охватило восемь федеральных округов и 54 субъекта России.

Парадоксальной особенностью этой вспышки стало то, что 86% заболевших — городские жители. Сидорова объяснила, что такие показатели получились потому, что сельское население болеет меньше.

Основной источник заражения для горожан — посещение и работа на садовых участках (дачах), где сохраняются природные очаги инфекции и обитают грызуны-переносчики вируса.

Специалист отметила, что для ГЛПС характерна цикличность с подъемами заболеваемости каждые 2-4 года.

