Переболевшие гонконгским гриппом россияне начали терять слух

Россияне, переболевшие гонконгским гриппом, стали массово жаловаться на необычные и тяжелые последствия, среди которых — временная потеря слуха, пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказала жительница Челябинска, после заражения вирусом A (H3N2) у нее долго держалась температура до 40 градусов, болели глаза, шла кровь из носа. Также у нее сильно высохли губы и появилась потливость.

Специалисты отмечают, что даже спустя две недели после острой фазы болезни у людей могут сохраняться кашель, слабость, тошнота и искажение вкуса — вся еда может казаться пересоленной.

Аналогичные истории поступают и от других переболевших из разных городов, включая Москву. Многие сообщают о частичной или полной потери слуха на одно ухо.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что вирус гриппа группы А (H3N2) по-прежнему остается доминирующим штаммом на территории России. Специалисты ведомства призывают граждан носить защитные маски в местах скопления людей, тщательно мыть руки и по возможности избегать массовых мероприятий для снижения риска заражения.

Врачи-инфекционисты объясняют, что при гонконгском гриппе инфекция может обширно распространяться по ушной полости, вызывая ее воспаление — отит, что и приводит к временной потере слуха.

В случае осложнений проблемы со слухом могут затянуться на несколько месяцев. При появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу-оториноларингологу (лору) для назначения правильного лечения, чтобы избежать необратимых последствий.

Ранее директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева сообщила о распространении нового штамма гонконгского гриппа.