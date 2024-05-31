В России зафиксировано около 12 тыс. случаев заражения корью с начала года

По словам врача-инфекциониста Владимира Никифорова, жители нашей страны стали менять скептическое отношение к вакцинации, прежде всего от кори в связи с ростом заболеваемости, зафиксированным в этом году. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он добавил, что с начала этого года выявлено в России около 12 тыс. случаев заболеваемости корью.

По мнению медика, корь является классической управляемой инфекцией, и вакцинация хорошо помогает бороться с этой болезнью.

Уточняется, что более 40% жителей страны уверены, что следует делать все прививки, свыше половины — что только необходимые.